飛機失事跳傘求生　YouTuber認謊報真相恐囚廿年

美國加州隆波克市29歲YouTuber雅各布（Trevor Jacob）前年駕駛小型飛機失事，從飛機跳傘後在荒野求生，拍攝過程上載至影片分享平台YouTube，至今瀏覽量達290萬次。加州聯邦檢察部門周四（11日）表示，雅各布是刻意撞毀飛機，他已承認一項意圖妨礙聯邦調查的破壞和隱瞞罪名，面臨最高20年監禁。聯邦航空局已於2022年吊銷雅各布的飛行執照，目前尚不清楚案件宣判日期。

事發於2021年11月24日，雅各布駕駛小型飛機從加州隆波克市機場起飛，前往加州東部猛獁湖（Mammoth Lakes）。他途中聲稱引擎熄火，起飛後約35分鐘在洛斯帕德里斯國家森林上空跳傘，安全抵達地面後徒步前往飛機殘骸。雅各布檢走機上攝錄機，把整個逃生過程連同荒野求生畫面剪輯後發布。小型飛機失事兩天後，雅各布向全國運輸安全委員會（NTSB）供述飛機事故，政府機構決定展開調查。

加州中區聯邦檢察官辦公室公布周四雅各布認罪協議，他承認向聯邦調查人員謊報不知道飛機殘骸位置。而實際上，他前年12月和朋友乘直升機前往飛機殘骸處，用直升機吊起殘骸，再用農夫車把殘骸載至隆波克市機場。雅各布在數天內分割飛機殘骸，把殘件棄於周遭垃圾箱。調查認為雅各布想透過推廣影片賺錢，刻意阻撓聯邦調查墜機原因。雅各布曾向調查人員報稱小型飛機完全失去動力，沒有任何安全降落選擇才跳機逃生；他也承認是謊言。