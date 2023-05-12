極盡浪漫　異地情侶辭職齊齊環遊世界

在異國他鄉遇見愛人十分浪漫，但並非每個人都能擁有這樣的經歷。美媒周四（11日）報道，新西蘭一名男子6年前到越南旅遊期間，認識了一名來自阿根廷的女子，兩人結束旅程後仍持續保持聯繫，最終更發展成情侶，並雙雙辭職參與多場旅行，一同探索世界的美好。

33歲的波普（Marcel Popp）和31歲的扎科娃（Vendula Zakova）多年前在越南相識，共度兩天時光後便各自回家，但兩人始終保持聯繫並不時到訪對方的國家，他們更在2019年萌生起駕駛房車到各地旅遊的想法。他們將一款舊式救護車改造成「新家」，在內部建造太陽能淋浴間、工作廚房、可伸縮床架、雪櫃，甚至是屋頂甲板等，共花費1.2萬美元（約9.4萬港元）。

儘管需要面臨房車空間小，個人隱私大幅減少的問題，但波普和扎科娃仍很享受這種生活，稱節省了不少開支，尤其是日常開支。兩人目前只需花費約600美元（約4,680港元）購買汽車燃油及每月10美元（約78港元）購買丙烷，且車輛通過太陽能發電，毋須支付任何電費，比租屋便宜許多。

由於各種原因，波普和扎科娃至今年2月才重啟耽擱許久的環遊世界之旅，他們至今已到訪智利聖地亞哥及阿根廷烏斯懷亞等地，隨後還將到其他南美洲國家，包括玻利維亞、巴西、秘魯和厄瓜多爾等，預計整個旅行花時1年。兩人暫時未有回歸穩定生活的打算，扎科娃指他們熱愛極簡主義，亦希望能繼續這樣的生活方式。