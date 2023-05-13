秦剛與挪威首相和外相會晤　強調涉疆港藏非人權問題

挪威首相斯特勒和挪威外相維特費爾特周五（12日）在挪威奧斯陸會見國務委員兼外長秦剛。秦剛在之後的記者會指出涉疆、涉港、涉藏並不是人權問題，強調這些問題事關中國主權、安全和發展利益。

秦剛跟斯特勒會晤時表示，中方重視同挪威的關係，願同挪方加強溝通，增進互信，推動合作。中方讚賞挪威政府堅持一個中國政策，以務實、理性態度看待中國，以相互尊重、平等相待原則推動雙邊關係發展。

斯特勒表示，挪中國家大小不同，國情各異，但有悠久的交往歷史，保持對話溝通。挪方重視同中方的合作，願加強各層級交流，推動兩國合作更大發展，特別是在綠色轉型、氣候變化、醫藥、北極等領域的合作。斯特勒向秦剛表達關注新疆人權狀況及香港發展。雙方亦就烏克蘭問題交換了意見。

維特費爾特則表示，挪方珍視與中國的對話合作，堅持一個中國政策，期待疫情後開展更多各層級交往。她讚賞中國在生物多樣性進程中發揮的作用，願就綠色轉型等領域同中方開展建設性合作。挪中都受益於國際自由貿易，挪方不支持脫鉤斷鏈，挪工商界期待深化與中國的經貿合作，推動貿易便利化。明年是挪中建交 70周年，雙方可回顧取得成就，規劃兩國關係未來發展。