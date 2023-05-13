歐盟外長開會　去風險化戰略成對華方針

歐盟各國外交部長周五（12日）在瑞典首都斯德哥爾摩召開會議，討論調整對華方針。歐盟多位外長表示，歐盟須團結對中國採取更強硬立場，以對應北京日增影響力。歐盟輪值主席國瑞典外長比爾斯特羅姆還說應嚴肅看待中國在台海軍事威嚇。

會議前，德國外長貝爾伯克稱：「令人遺憾的是，跟中國有關的競爭和對抗層面增加了，因此去風險化戰略將成為歐盟政治指導方針。」

比爾斯特羅姆（Tobias Billstrom）則表示，歐盟應該商討如何集中力量創造更大團結來跟中國打交道，同時深化大西洋兩岸間的連結。歐盟正尋求達成對中國的共同做法，既要採行更強硬立場，又要保有供應鏈與這個全球第2大經濟體的連結，努力在兩者間求取平衡。

歐盟外長會議將依歐盟外交部門草擬的一份文件展開討論。文中呼籲，歐盟致力因應中國崛起之際，成員國應避免被捲入華府與北京之間的零和賽局。文件還重申歐盟把中國同時當成夥伴、競爭者和體制對手的戰略，但這3種對待方式如何達成平衡，端視中國怎麼回應而定。包括歐盟委員會主席萊恩在內的一些歐洲官員，常談到對中國的關係要去風險化而不脫鉤。