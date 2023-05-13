國會選舉將舉行　各政黨全力造勢

泰國國會選舉下周日（14日）舉行，是泰國在2014年軍事政變後第2次大選。周五（12日）晚是選前最後一個可以舉辦競選活動的晚上，各政黨全力造勢。

今年的選民共有逾5,228萬人，已有200多萬人在周日（7日）完成提前投票。原本由公民力量黨在2019年大選後推舉為總理的帕拉育這次和公民力量黨分道揚鑣，在選前跳到新政黨統一泰國建國黨繼續尋求連任。

帕拉育周五在詩麗吉皇后國家會議中心的造勢晚會上受到支持者熱烈歡迎，他在細數自己過去幾年政績時，一度微微哽咽，支持者則大喊「加油」 鼓勵帕拉育。最大在野黨在此次選舉被各界看好將拿下最多議席，為泰黨周五晚在IMPACT展覽中心舉辦晚會，現場湧進近萬支持者。流亡前總理他信的幼女貝東丹擔任為泰黨總理候選人，當晚是她在5月1日產子後首度出席造勢活動，為泰黨高喊出「壓倒性勝利」的口號，希望拿下更多議席。

泰國國會眾議員共500席，2021年國會表決通過憲法修正案，恢復選民一票選人、一票選黨的單一選區兩票制，並將眾議院區域候選人的席次從目前350席增為400席，政黨名單的議席從150席減為100席。