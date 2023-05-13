博雷利指歐盟外長會議　對中國政策達成基本共識

歐盟外長會議周五（12日）對中國政策達成基本共識，歐盟外交首長博雷利在會後記者會歸納3項重點，價值差異、經濟安全與戰略安全，而戰略安全兩大核心議題為台灣和烏克蘭。

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利表示，歐盟對外事務部在會前提供名為「重塑我們與中國的關係，與中國交往，與中國競爭」參考文件，受到外長們歡迎，並在重新校準歐盟對中國戰略上達成基本共識。

博雷利將外長會議討論了4小時的中國議題歸納為3個重點，首先，關於中國，有價值觀的問題，包括政治體制、對人權的理解都不同，是必須面對的問題。其次是經濟安全問題，歐盟對中國逆差大，貿易關係非常不平衡，必須平衡它，也必須避免依賴中國。第3是戰略安全，共有兩個主要議題：台灣以及俄羅斯對烏克蘭的侵略。

博雷利表示，歐盟持續一個中國政策的立場，並將與中國和美國往來，以保持台海現狀、緩和緊張情勢。對烏克蘭，博雷利指如果中國無法促使俄國撤軍，歐盟就不可能與中國發展正常關係。

博雷利指，接下來將會把各國外長的看法整合到前述參考文件，以供6月底的歐盟27國領導人高峰會討論、形成一致政策。同時，他也將與歐盟委員會共同準備一份關於經濟安全措施的提案。