【東方日報世界視線】護富先於濟貧　美國社會惡化

美國貧富懸殊又將加劇，為提高政府舉債上限一年，共和黨要求縮減拜登政府減少房屋、教育、健保及環保開支，並增加開發化石能源。

普林斯頓大學社會學教授德斯蒙德是《掃地出門：美國城市的貧窮與暴利》一書的作者，他指出美國如今有3,700萬人生活在貧窮線之下，即在邁阿密或波特蘭這樣大城市的4人家庭，收入低於5,500美元，這人口數目竟然是差不多等同加拿大人口，而美國貧窮兒童的比例更是德國及南韓的一倍。美國心臟病、癌症及吸煙之外的第四大殺手是貧窮，2019年有18.3萬人直接死於貧窮。

美國政府多年來一直在赤貧化窮人，主要是經歷布殊父子及特朗普共和黨政府執政多次減富人的稅，如今每年政府給予富人的減稅幅度高達1.8萬億美元，幾乎是軍費開支的一倍，也導致民生福利開支相對銳減。美政府每年提供1,930億美元減供樓利息，得益者多是月入6位數的白人家庭，相反只提供530億美元租金津貼及興建公營房屋惠及廣大低下階層。結果每年美國低層的20%得到國家回贈2.5萬美元，而頂層的20%則獲得3.6萬美元。

忽略貧窮 代價更大

此外，美國政府在執行福利接濟方面亦辦事不力，導致每年平均有1,400億美元剩餘，而不少應拿到低薪津貼的家庭或應得到食物券的老人家就落空。疫情期間，拜登政府推出兒童津貼給低收入戶，6個月內竟可減低46%兒童貧窮。但如今撤銷這些政策會帶來民憤，對民主黨政府選情不利。

社會及經濟學家亦替美國自2008年金融海嘯之後響警號，那就是地產泡沫之後，美國房屋日漸被富地主及地產商控制，2022年27%出售的房屋價值在10萬美元以下，但連這些便宜的房屋，其中也只有23%有按揭，說明大量廉價房屋被地主及地產商現金收購以租出牟利。銀行也傾向吸引豐富利息收入而多為高價物業提供按揭，故此政府要設法資助首次及二人工作家庭置業，以免低下層的住屋要面對地主及地產商壟斷加租。

似乎美國政府愈來愈傾向保護富人多於幫助窮人，忽略貧窮的社會代價很大：更多營養不良、生活環境惡劣使疾病蔓延及死亡率高，加上毒品氾濫及罪案頻生，社會成本肯定更大！

柏林自由大學哲學博士 史文鴻