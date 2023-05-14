大選開鑼　近15萬警員守票站待命

泰國周日（14日）舉行大選，全國約5,000萬人合資格參與投票，其中200萬名選民已提前投票。票站於當地上午8時（香港時間上午9時）開放，下議院將改選全部500個席位，包括400名全國分區議員及按政黨得票率分配的100名議員，預計當晚將有初步結果。

投票將於當地下午5時（香港時間下午6時）結束，選舉委員會將從周日下午6時30分開始公布非官方選舉結果，官方結果必須在投票後60天內公布。國家警察局表示，會在全國近9.5萬個票站部署逾14.75萬名警察戒備，警員將被分成多個小組，在投票期間在票站附近隨時候命，爭取快速處理突發事件。

軍方委任的250名上議院議員之後將與下議院表決，獲得國會376票過半的候選人，將成為新任總理並成立新政府。今次共有70個政黨參與大選，43個政黨的63人獲提名為總理候選人，其中較熱門的總理候選人分別有現任總理、統一泰國建國黨的帕拉育，前總理他信幼女、為泰黨的貝東丹，現任副總理、公民力量黨的巴尼（Prawit Wongsuwan）及前進黨的皮塔（Pita Limjaroenrat）。