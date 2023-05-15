傳瓦格納集團倡以俄軍位置　換烏軍撤離巴赫木特

美媒《華盛頓郵報》周日（14日）引述早前外洩的機密文件報道，俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團領袖普里高津（Yevgeny Prigozhin）今年曾向烏克蘭提議，以透露俄軍據點位置，換取烏軍撤離烏東重鎮巴赫木特。但文件沒說明普里高津擬透露的俄軍據點位置何在。

報道引述烏克蘭官員指，公開與俄軍指揮官不和的普里高津，在俄烏戰事期間多次和烏克蘭國防部情報總局聯絡，除了透過電話，還在非洲某國與當局官員面對面會談。交件顯示，普里高津今年1月曾向烏軍情報人員表示，俄羅斯正規軍士氣低迷，建議烏軍趁機繼續攻擊克里米亞邊境；如烏軍願撤出巴赫木特，他願透露俄羅斯正規軍部隊位置，讓烏軍突襲。

烏克蘭官員指，普里高津不止一次提出有關巴赫木特的交換條件，但烏方因不信任他而拒絕；美國官員指出，美方也不信任普里高津。文件亦指出，烏克蘭懷疑克里姆林宮早已察覺普里高津與烏方聯絡，烏情報總局局長布達諾夫期望俄羅斯內部有人藉此將普里高津視作烏克蘭間諜。普里高津周日在Telegram語帶諷刺回應，稱可證實情報是真的，他與布達諾夫都仍在非洲。