美媒揭烏密會普里高津　澤連斯基施壓後刪除

美媒《華盛頓郵報》上周六（13日）刊登烏克蘭總統澤連斯基專訪，記者提及美國外洩情報顯示，烏克蘭國防部情報總局（GUR）和俄羅斯僱傭兵公司瓦格納集團接觸。澤連斯基當場打斷並質問施壓。報道後來刪除該章節專訪。

記者向澤連斯基查詢，GUR是否和瓦格納集團領袖普里高津保持非官方聯繫。澤連斯基強調這是軍事情報問題，質疑報章有烏克蘭情報來源，該來源已涉嫌叛國。記者指情報來自外洩文件，並讀出情報顯示，布達諾夫今年2月13日告知澤連斯基，俄羅斯計劃藉兩名瓦格納前僱傭兵幫助破壞摩爾多瓦穩定，希望以此把普里高津入罪，因為「我們（烏克蘭）正和他打交道」。澤連斯基當時指示布達諾夫通知摩爾多瓦，布達諾夫則稱已警告普里高津，俄羅斯將把後者標籤為叛徒。布達諾夫又預計，俄羅斯會利用普里高津和GUR的秘密會談，以及普里高津和GUR官員在非洲會面的細節。

澤連斯基隨即打斷記者，質問對方從何取得上述紀錄或證據，形容相關情報對烏克蘭沒幫助，質疑記者目標是幫助俄羅斯。記者重申情報來自機密文件，澤連斯基則堅信有人向報章洩密，認為一般互聯網不可能接觸相關一切。