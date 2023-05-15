外洩文件指美代理部隊　毋須接受人權審查

美國每年在反恐代理部隊花費逾1億美元（約7.8億港元），令國際社會關注其去向。《紐約時報》周日（14日）引述早前外洩的機密文件報道，美國國防部曾訓練外國代理戰士支援遭鄰國入侵的盟友國，但不過問他們是否在任務中犯下強姦或使用酷刑等戰爭罪行。另有英媒報道，美國亦以非武裝衝突手段，在其他國家內部策劃動亂。

報道引述文件指，有法律規定不能支援有侵犯人權歷史的武裝部隊，美國國防部利用其他方法逃過審查，例如不會審查代理戰士的人權紀錄，並謊稱不會利用他們支援外國盟友，但事實上代理戰士並非用於提升美國本土防衞能力，甚至有能力實現美國海外目標。

至於採用代理戰士的背後原因，報道稱是為了避免美軍傷亡，以及被視為佔領者。外洩文件顯示，美國特種部隊日益依賴尼日爾和索馬里等國的代理戰士，並避免直接部署美國地面部隊。美國國防部一名官員透露，雖然不會專門調查代理部隊的人權侵犯紀錄，但相信現有審查制度已足夠。

另外，英國《泰晤士報》指出，美國每年花費1,500萬元（1.17億港元）投入在非常規戰爭，主要以非武裝衝突手段擾亂他國，當中包括利用黑客入侵，甚至為美國本土作宣傳，塑造士氣。