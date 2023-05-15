俄16架戰略轟炸機　長駐西北避烏攻擊

烏克蘭去年12月越境突襲俄羅斯遠離前線的空軍基地，俄方事後把駐守上址、可以投射核武的戰略轟炸機調往其他地方避開戰火。最新衞星圖像顯示，位於俄羅斯西北部北極圈內、靠近芬蘭及挪威的奧列尼亞空軍基地，近日集結16架戰略轟炸機；它們持續攻擊烏克蘭的同時，向上述兩個北約成員國武力示警。

根據本月7日拍攝的衞星圖像，兩架圖160戰略轟炸機及14架圖95MS戰略轟炸機集結在科拉半島摩爾曼斯克州奧列尼亞空軍基地，同場還有兩架圖22M超音速轟炸機、3架安22運輸機、3架直升機及一架伊爾78空中加油機，上址距離芬蘭及挪威只有200公里。挪威皇家空軍4月25日出動兩架F35A隱形戰機，在該國北部芬馬克對出國際空域攔截俄羅斯兩架圖160戰略轟炸機、兩架伊爾78空中加油機、3架米格31戰機。

根據美國《原子科學家公報》最新數字，俄羅斯擁有55架圖95MS戰略轟炸機及13架圖160戰略轟炸機，可以搭載配備核彈頭的Kh55空射巡航導彈及Kh102空射巡航導彈，前者最多16枚，後者最多12枚，奧列尼亞空軍基地10公里外設有核彈頭集中庫存。兩款戰略轟炸機理論上合共可以配備800件核武，但估計實際部署數量為580件。

烏克蘭去年12月5日及26日發動無人機攻擊，目標是600公里外的俄羅斯薩拉托夫州恩格斯空軍基地，至少兩架圖95MS戰略轟炸機受損。俄方事後調走上址絕大部分圖95MS戰略轟炸機及圖160戰略轟炸機，其中一個地點是通常配備圖22M超音速轟炸機的奧列尼亞空軍基地，有圖95MS戰略轟炸機調往遠東阿穆爾州烏克蘭卡空軍基地。

奧列尼亞空軍基地去年8月21日接收首批4架圖160戰略轟炸機，同年9月25日上址出現3架圖160戰略轟炸機及3架圖95MS戰略轟炸機，代表前者數量可能多達7架。該基地上周幾乎每天有戰略轟炸機出動，包括訓練及發射配備常規彈頭的巡航導彈攻擊烏克蘭。這顯示俄羅斯戰略轟炸機遠離烏克蘭並進駐西北部，不是短期疏散行動。