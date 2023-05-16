烏稱進攻巴赫木特取得成功　戰況仍然艱難

烏克蘭陸軍司令西爾斯基（Oleksandr Syrskyi）周一（15日）宣布，烏軍在東部戰略重鎮巴赫木特的進攻行動取得成功，是6個月以來首次。烏克蘭副防長馬利亞爾（Hanna Maliar）則承認，巴赫穆特及其周邊地區的激戰仍在繼續，一切都很艱難，而俄羅斯目標不變，持續派攻擊部隊到巴赫木特外圍。

西爾斯基指，過去數天表明即使在極端困難的條件下，烏軍仍可前進並消滅敵人，烏軍正用比敵人更少的資源戰鬥，但能夠破壞敵軍計劃。烏克蘭東部司令部發言人表示，巴赫木特戰況非常困難，市內西部邊界的高樓成為俄羅斯瓦格納僱傭兵集團的攻擊目標，幾乎所有大樓中彈起火。烏軍過去3天在巴赫木特穩住局勢，於個別地區取得優勢，把俄軍推離主要運輸路線。

另一邊廂，烏克蘭國防情報局稱俄軍欠缺發動大規模進攻的資源，處於防守狀態，相信俄軍減弱攻擊烏克蘭能源設施是因為用盡個別型號導彈，俄軍仍有S300防空導彈庫存，但用作地對地攻擊的命中率不高。

英國政府日前開始向烏克蘭提供暴風影巡航導彈，俄羅斯國防部周一公布，在過去24小時內攔截的武器包括7枚反輻射HARM導彈、1枚暴風影導彈和7枚M142高機動多管火箭系統（HIMARS）發射的火箭，是自英國確認交付以來，俄方首次報告擊落暴風影導彈。