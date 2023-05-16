烏克蘭入北約進程　成員國之間存分歧

北約將於今年7月在立陶宛維爾紐斯召開峰會，美國傳媒周日（14日）指北約內部對烏克蘭加入的進程有分歧，部分東歐國家認為應制訂相關時間表，美國的優先事務則是支援烏克蘭抗俄。北約秘書長斯托爾滕貝格周一（15日）受訪時表明，只有烏克蘭以主權獨立國家戰勝，討論何時及如何加入北約才有意義。

報道引述北約官員指，31個成員國都同意不會在7月的峰會正式邀請烏克蘭加入組織，但東歐國家正推動採取更實質行動，包括擬訂烏克蘭入北約的時間表，惟美國及部分西歐國家傾向「小步走」，例如只進一步擴大北約對烏克蘭國防領域的技術支援。愛沙尼亞負責國防政策的副防長杜內頓（Tuuli Duneton）表示，維爾紐斯峰會是向烏克蘭發出強力信息的機會，烏方承受一切後，北約非常歡迎烏克蘭加入。波羅的海國家則提議，於北約峰會期間正式邀請烏克蘭加入，或啟動設定烏克蘭入北約時間框架及特定條件的程序。捷克外長亦指，希望峰會提供烏克蘭入北約的路徑，而會前討論的是政治意願水平和推進速度。

美國官員則稱，拜登政府傾向北約國家首要向烏克蘭提供戰事支援，北約成員國地位和潛在的安全承諾應是戰事最終解決方案一部分。烏克蘭駐北約大使加利巴倫科（Natalia Galibarenko）指出，在沒有烏克蘭的情況下，北約無可能強化東翼，烏克蘭可確保東歐和黑海地區的安全，不決定烏克蘭在北約的未來，維爾紐斯峰會將不會是歷史性的。