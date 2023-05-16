淫媒愛潑斯坦案　美屬維爾京群島向馬斯克發傳票

美國「元首級淫媒」愛潑斯坦於2019年被控性侵犯未成年少女等罪名後，在美國紐約監獄自殺身亡。周一（15日）曝光的法庭文件顯示，美屬維爾京群島已向美國富豪馬斯克發出傳票，索取調查摩根大通公司與愛潑斯坦之間關係的相關文件。馬斯克在Twitter發文指，有關他會聽取愛潑斯坦財務建議的想法是荒謬，愛潑斯坦從未向他提供任何建議。

愛潑斯坦是摩根大通銀行的顧客，曾承諾為銀行帶來交易和介紹客戶，美屬維爾京群島政府正對摩根大通提起民事訴訟，質疑公司對愛潑斯坦的可疑活動視而不見。根據美國紐約曼哈頓地方法院的法庭文件，美屬維爾京群島於4月28日向馬斯克發出傳票，並指出愛潑斯坦可能曾把馬斯克作為客戶推薦給摩根大通，但無交代為何需向馬斯克索取文件。

傳票要求馬斯克交出所有與摩根大通之間有關愛潑斯坦的通訊紀錄、馬斯克與愛潑斯坦之間的通訊紀錄，所有馬斯克向愛潑斯坦或摩根大通的支付紀錄，以及所有顯示愛潑斯坦涉及人口販賣等活動的文件。