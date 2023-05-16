波蘭接收5套美製多管火箭運抵　強化北約東翼防衞

波蘭周一（15日）接收首批5套美國製M142高機動多管火箭系統（HIMARS），將部署在東北部瓦爾米亞-馬祖里省，北鄰俄羅斯加里寧格勒州。美國駐波蘭大使布熱津斯基稱，HIMARS有助增強波蘭遠程炮兵火力，進一步提升波蘭及北約東翼安全水平。

波蘭於2019年斥資4.14億美元（約32.3億港元）採購20套HIMARS，其中18套作戰鬥用途，餘下兩套用於訓練。第一批HIMARS周一運抵華沙奧肯切軍用機場，波蘭副總理兼國防部長布瓦什查克到場接收。他表示，陸軍第16機械化師第1炮兵旅將率先裝備HIMARS，擬於本年第三季舉行射擊測試。他指HIMARS在烏克蘭阻止俄羅斯入侵的戰鬥中充分證明實力，它有助威懾侵略者、加強波蘭東部邊境及北約防衞能力。

布瓦什查克續稱，美國國會同意向波蘭出售500個HIMARS發射器，將盡快運抵波蘭並安裝在本國製底盤上。他重申將在庫亞維-波美拉尼亞省托倫建立HIMARS學院，提供後勤支援及炮兵訓練，對象包括北約盟友國家。他透露已與美國國防部長奧斯汀、HIMARS生產商洛歇馬丁公司談判，希望取得授權在波蘭生產HIMARS發射器及火箭彈，並對違成協議感到樂觀。