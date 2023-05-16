烏再截擊匕首導彈　俄毀美製防空系統

烏克蘭總統澤連斯基旋風式訪問法國及英國，兩國周一（15日）承諾協助訓練烏克蘭空軍機師，為日後裝備F16戰機鋪路。俄羅斯隨即向烏克蘭發射6枚高超音速導彈，烏方宣稱擊落全數目標，俄方聲言摧毀美國製的愛國者防空系統。

俄羅斯周二（16日）凌晨對烏克蘭發動新一輪空襲，從北部、南部、東部的方向合共發射18枚導彈，除了由6架米格31K戰機各搭載一枚的匕首高超音速導彈外，還有9枚是軍艦在黑海發射的熾熱巡航導彈、3枚型號可能是S400防空導彈或伊斯坎德爾M短程彈道導彈的陸基導彈。烏克蘭空軍聲稱上述來襲俄羅斯導彈均被擊落，同時摧毀俄方6架見證者136/131自殺式無人機、3架無人偵察機。

俄羅斯國防部公布空襲戰績，指除了摧毀烏克蘭獲得的愛國者防空系統外，更打擊烏方的戰鬥部隊及彈藥庫存設施。這不是愛國者防空系統與匕首高超音速導彈首次在戰場交手，烏克蘭空軍稱本月4日首次利用該款美製防空導彈，截擊來襲的俄製高超音速武器。美國官員事後披露，俄方當時嘗試利用匕首高超音速導彈摧毀愛國者防空系統，但行動失敗告終，被多枚愛國者攔截導彈擊落。

烏克蘭接收愛國者防空系統後，俄羅斯把它列為首要打擊目標，最佳方法是發射匕首高超音速導彈，針對愛國者防空系統機動性不高的缺點。在最新一輪空襲中，俄方協調從不同方位及海陸空投射不同威脅，包括高超音速武器、彈道導彈、巡航導彈、自殺式無人機，試圖對愛國者防空系統展開壓倒性的攻擊。