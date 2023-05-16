中俄疑似協調行動　各派軍艦駛近日本

日本周五（19日）至下周一（21日）舉行七大工業國集團峰會前夕，中俄兩國海軍近日先後駛近日本。解放軍一艘電子偵察艦周二（16日）完成歷時約半個月，環繞日本本州、四國、九州的航行，俄羅斯兩艘軍艦航經日本最西端的與那國島前往南海訓練。

日本防衞省統合幕僚監部周二通報，中國海軍815A型電子偵察艦開陽星號當天穿越宮古海峽並航向西北方，由菲律賓海進入東海。該艦上月29日經對馬海峽由東海進入日本海，本月5日向東北方過航分隔本州及北海道的津輕海峽，抵達日本太平洋沿岸海域後持續南下，最終駛至沖繩縣宮古島附近海域，接近環繞日本列島一圈。

與此同時，解放軍052D型驅逐艦齊齊哈爾號上月30日經對馬海峽由東海進入日本海，本月5日至6日期間向東北方通過北海道以北的宗谷海峽，抵達鄂霍次克海後亦轉向往南航行，上周五（12日）至上周六（13日）向西過航日本伊豆群島須美壽島與鳥島之間的海域。

另一方面，俄羅斯太平洋艦隊周二公布，輕型護衞艦完美號及響亮號、中型油輪佩琴加號按照遠航框架在南海聯合機動、展開防空訓練、搜尋假想敵潛艇。根據日本防衞省統合幕僚監部的通報，上述俄軍艦艇上周五經對馬海峽南下由日本海進入東海，周日（14日）通過沖繩縣與那國島及西表島之間的海域並航向西南方。