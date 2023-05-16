逃離酗酒丈夫攜3孩出走　女子白手起家成企業家

印度媒體周一（15日）報道，比哈爾邦一名女子2000年結婚後誕下3名孩子，惟丈夫游手好閒及酗酒令一家生活非常困苦，長時間捱餓。糟糕的生活令女子作出改變，毅然決定攜孩子離開。在命運的機遇及自身的努力下，她目前已是手袋店的掌舵人，令人敬佩。

42歲女子德維（Lalita Devi）於2004年帶孩子收拾細軟離家及登上火車，當時她只有一個念頭，便是離開不作為的丈夫。然而前路茫茫、身無分文的德維卻在陌生的城市迷失，因害怕被騙而不敢求助。幸好德維最終獲月台賣衣服的女人主動噓寒問暖，並得到一份鐘點工作。

隨後德維賺到足夠的錢，她在市場上租了一間小店，決定自行製作及銷售手袋。雖然德維從未有過做生意經驗，在跌跌撞撞下，她學會觀察流行趨勢並融入作品中，令產品開始變得受歡迎。德維在取得成功後，決定利用業務幫助其他女性，目前已協助13名困難女性自力更生。

「當我離開家時，那些嘲笑我的人問，『沒有工作和帶着3個孩子的你會做甚麼？』」，望着早已長大成人的孩子，德維滿臉笑容，指自己十分幸運，並為從未放棄而感到自豪。