第一夫人姪孫遇襲　疑犯不滿馬克龍政策

法國第一夫人特羅尼厄的姪孫讓-巴蒂斯特周一（15日）晚遭人鎖定攻擊，政界嚴厲譴責暴力行為。疑犯疑不滿總統馬克龍當晚的電視專訪內容而遷怒，目前已有8人遭拘捕，其中數人有犯罪前科。

法國媒體周二（16日）下午接獲消息，特羅尼厄的姪孫讓-巴蒂斯特（Jean-Baptiste Trogneux）周一晚遭到仇恨攻擊。馬克龍當晚8時接受電視台專訪，為自己的稅制、年金、經濟等政策辯護，內容引發部分民眾反感。

30歲的讓-巴蒂斯特在亞眠市經營手工朱古力店，該城市中心也有40多人聚集進行「敲鍋打鐵遊行」，讓-巴蒂斯特約晚間10時回到朱古力店樓上的住所時遭到攻擊。讓-巴蒂斯特父親表示，疑犯毆打其頭部、手和腳，並詛咒總統、夫人和他的家人，被3位鄰居發現後逃跑。讓-巴蒂斯特肋骨骨折，也有血腫，情緒低落大受打擊。

消息一出引發譁然，政界不分黨派一律譴責暴力。馬克龍第一時間接受媒體詢問時回應：「暴力在民主中沒有任何位置。只因為你是政治人物的親戚就被攻擊，作為姑公，我認為這種行為是完全無法接受；作為總統，這種行為更無法容忍。」特羅尼厄則以新聞稿方式譴責施暴者懦弱、愚蠢和暴力，強調與家人站在一起。

讓-巴蒂斯特父親說：「這已經超越紅線了，令人膽寒」。極右派領袖瑪琳勒龐則表示這種行徑令人震驚，應受到司法嚴懲。