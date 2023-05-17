聯合國促減少使用塑膠製品　未來幾年至關重要

聯合國周二（16日）公布報告表示，世界必須將一次性塑膠製品用量減半，並削減這類塑膠製品的消費，以遏止環境污染，未來幾年至關重要。

聯合國環境規劃署這份報告發布後兩周，來自近200個國家的談判代表將在巴黎舉行新一輪談判，希望在明年達成結束塑膠污染的法律協議。報告中提出一項三管齊下計劃，透過再利用、回收和多樣化所用材料，協助在2040年前將塑膠污染總量削減80%，並將一次性使用塑膠製品的產量減少一半。

這項報告引述研究估計，到2040年，生產塑膠製品所排放溫室氣體可能會佔全球總量的19%。這根本將阻止世界履行在《巴黎協定》所作承諾，亦即將地球平均氣溫上升幅度限制在比工業革命前水準高攝氏1.5度內。

聯合國環境規劃署執行長安德森指：「我們生產、使用和處理塑膠的方式正在污染生態系統，給人類健康帶來風險並破壞氣候穩定。」全世界在2020年產生約2.38億公噸來自供短暫使用塑膠製品的廢棄物，例如最終進入城市垃圾的包裝材料。如果沒有重大改變，聯合國環境規劃署預估到2040年，每年的塑膠垃圾將達到4.08億公噸。