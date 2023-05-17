債務違約死線逼近　拜登縮短亞太訪問

美國總統拜登與眾議院議長麥卡錫周二（16日）再次會面，設法化解雙方對提高聯邦債務上限的僵局。美財長耶倫在兩人會晤前發出警告，稱時間已經不多了。另外，白宮證實拜登縮短亞太訪問，取消訪巴布亞新幾內亞和澳洲。

耶倫表示：「國會不採取行動的每一天，我們都在經歷經濟成本的增加，這將可能使美國經濟放緩。」她警告，債務違約將敲開全球金融體系的基礎，會看到一些金融市場破裂，全球範圍內的恐慌會引發保證金追繳、擠兌和拋售。美國近150名商界領袖聯署去信拜登及國會領袖，指出如果政府無法達成提高債務上限的協議，經濟將面臨毀滅式破壞。

拜登與麥卡錫會面歷時不足一個小時，不過出乎意料以積極氛圍結束，麥卡錫向記者表示，拜登正爭取在6月1日之前達成協議，雙方在短時間內有很多工作要做，又指今次會議為未來對話奠定基礎，形容達成協議並不難。參議院多數黨領袖舒默則表示，今次比起上周會面顯得更為樂觀，最重要是雙方都同意保持對話討論。

拜登周二稍後將會如期啟程前往日本出席七大工業國集團（G7）峰會。不過拜登會在G7峰會結束後趕回美國達成協議。拜登的亞太之行，原本計劃先後到日本、巴布亞新幾內亞以及澳洲3國，分別出席G7峰會、太平洋島國會議及「四方安全對話」峰會。