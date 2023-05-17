俄羅斯稱摧毀烏克蘭愛國者導彈　美國評估受損程度

俄羅斯國防部周二（16日）宣稱，以匕首高超音速導彈摧毀烏克蘭一套美製愛國者防空系統。美媒同日引述美方官員指，部署在烏克蘭首都基輔附近的一套愛國者防空系統可能受損，但沒有摧毀。

報道指，美國仍在評估愛國者防空系統受損程度，決定是否完全撤走或由烏克蘭軍隊就地修復。烏克蘭空軍發言人伊納特拒絕評論愛國者防空系統是否遭擊中，強調不會對俄羅斯消息來源置評。美國官員認為，俄軍已能接收到愛國者防空系統發出的訊號，使用匕首高超音速導彈瞄準目標。有別於提供予烏克蘭移動及難以瞄準的短程防空系統，大型防空系統體積大及位置固定，因此俄軍有可能隨時間推移而成功把目標定位。美國官員上周透露，俄羅斯於本月4日曾以高超音速導彈瞄準愛國者防空系統，但最終遭後者成功攔截。

烏克蘭目前有兩套愛國者防空系統，其中一套由美國提供，另一套由德國及荷蘭共同捐贈，目前未知哪一套可能受損。即使只是其中一套在短期內停用，可能影響俄羅斯加強導彈攻擊下的基輔防衞能力。愛國者防空系統由發電機、雷達、控制站、天線、發射器和攔截導彈組成，一個或多個部件嚴重損壞或導致無法運作，需運往烏克蘭以外國家大規模搶修。