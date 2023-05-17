卓慧思抵台訪問　陸批挑動兩岸對立

英國前首相卓慧思周二（16日）傍晚抵達台灣桃園國際機場，訪問台灣至周六（20日），是時隔27年再有英國前首相訪台。她在機場發表講話時指出，台灣面臨前所未有的威脅，很高興能來台，在自由的前線和台灣政府及民眾一同努力。

台灣外交部長吳釗燮親自到桃園機場國賓門迎接卓慧思，她表示很高興能來台，很早就想訪台，過去因為身為英國政府的一員致使遲遲未能成行，很開心在這個關鍵時刻能來到民主的台灣。對中國大陸立場鷹派的卓慧思周三（17日）將應遠景基金會邀請發表演說，料呼籲現任英國首相辛偉誠兌現去年角逐保守黨黨魁時提出的競選承諾，把大陸列為戰略威脅，並立即關閉由北京控制的孔子學院，改由香港和台灣人經營的文化中心取代。

對此，中國大陸駐英國大使館發聲明批評卓慧思近期竄訪台灣，進行危險的政治表演，對英國有百害而無一利，她的挑釁之舉引起中國民眾強烈憤慨，將遭到有良知的各界人士唾棄。大使館強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，任何違反「一中原則」的行徑，都會給中英關係帶來嚴重後果，奉勸英方個別政客糾正錯誤，停止拿台灣問題做政治秀，縱容支持「台獨」分裂勢力，否則只會更加暴露其作為一名失敗政客的本質，受到中國人民更加強烈的反對。卓慧思之流打「台灣牌」，搞政治秀，與「台獨」分裂勢力沆瀣一氣，挑動兩岸對立對抗，加劇兩岸緊張態勢，其行可鄙，其心可誅。