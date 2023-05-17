美製F16V戰機延遲抵台　附屬氣電源車被揭有問題

美國延遲向台灣交付F16V戰機之際，傳出台灣先行購買的附屬裝備亦出現問題。台媒周三（17日）報道，兩輛氣電源車輸出壓力不足，根本無法讓戰機引擎啟動。

報道指，台灣空軍保修指揮部去年採購兩輛氣電源車。它們的外型與現役A/M32A-60A相似，價格達2,400萬元新台幣（約611萬港元），擬供原定在年初運抵台灣的F16V使用。氣電源車主要提供戰機在地面啟動時所需電源及壓縮空氣，台東志航空軍基地人員接收後，卻發現沒有相關裝備標示牌及完整技術文件。接收單位只能聯繫保修指揮部協助，但對方反而要求盡快完成接收及檢查。志航基地只能草草驗收，並尋求其他部署F16的基地提供技術協助。

志航基地最後在嘉義及花蓮基地的技術人員協助下，發現氣電源車與A/M32A-60A外觀略有差異，發動機型號不僅不同且性能亦不及。保修指揮部面對追問，改口稱有問題氣電源車其實是新型A/M32A-60B，可改供經國號戰機使用。空軍司令部證實，確有不符合採購標準的氣電源車存在，各式裝備均依技術文件執行接收測試，如有不符規範，會依合約辦理退運維護權益，但否認把不合格裝備轉交經國號戰機使用。