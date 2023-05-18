哈利夫婦紐約乘的士遭狗仔追訪　發言人稱「險釀大禍」

英國哈利王子與他的妻子梅根以及岳母，周二（16日）在美國紐約乘的士時，遭狗仔隊追逐，事件持續逾兩小時，多次差點碰撞，哈利的發言人形容事件「險些釀成大禍」。

哈利的發言人周三（17日）發聲明稱，哈利和梅根周二晚參加紐約舉行的一項頒獎典禮之後，他們和梅根母親拉格蘭（Doria Ragland）所乘坐的汽車，遭6輛窗戶被塗黑的汽車追逐，聲明形容這次「險些釀成大禍」的追逐是一支「非常挑釁」的狗仔隊造成，他們持續不斷的追趕了超過兩小時，導致數次幾乎與道路上其他司機、行人和兩位紐約警察局的警員發生碰撞。聲明又稱，狗仔隊將車子開上行人道、衝紅燈，又邊開車邊拍照，多次與警察對峙；哈利夫婦因這事受到驚嚇，但沒有受傷。事後出現在社交媒體的照片顯示，哈利等3人當時是乘搭的士。紐約警方在事後表示，他們協助哈利夫婦的私人保安隊保護兩人，事件沒有導致碰撞、受傷，也無人被捕。

發言人說，哈夫婦不打算返會他們下榻的私人住宅，因為他們不想危及屋主的安全。發言人的聲明稱，雖然作為公眾人物會引起公眾的一定程度的興趣，但絕不能以任何人的安全為代價。又稱若傳播用這種手法獲得的照片，會助長高度侵擾的行為，對所有相關人士都構成危險。

1997年，哈利的母親戴安娜王妃和男友多迪，於巴黎逃避狗仔隊追訪期間，其座駕在一條隧道內失事，兩人連同司機喪生；哈利將母親之死歸咎新聞界侵犯私生活，長年來一直對此表示憤怒。