烏外長晤中國特使　重申不向俄割讓領土以止戰

烏克蘭外交部長庫萊巴周三（17日）與到訪烏克蘭的中國政府歐亞事務特別代表李輝會面時表示，烏克蘭不會接受任何為結束俄烏戰爭而喪失自身領土的提議。

李輝是自2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，首位造訪烏克蘭首都基輔的中國高級特使。烏克蘭外交部周三發聲明指出，李輝於周二（16日）及周三訪問烏克蘭，與庫萊巴會談，期間庫萊巴向李輝說明烏方的原則，乃須以尊重烏克蘭主權和領土完整為基礎，恢復可持續且公正的和平；並強調烏克蘭不會接受任何涉及失去自身領土或凍結衝突的提議。所謂凍結衝突，即是實際戰鬥結束，但政治上尚未結束的衝突。

李輝自周一（15日）起，前赴烏克蘭、波蘭、法國、德國和俄羅斯5國訪問，就政治解決烏克蘭危機同各方進行溝通。中國外交部早前強調，此次中方代表赴有關國家訪問，是中方致力於勸和促談的又一體現；又指當前烏克蘭危機仍在延宕升級，外溢效應持續顯現，中方願繼續發揮建設性作用，在停火止戰、開啟和談，避免局勢升級等方面凝聚更多國際共識，為推動烏克蘭危機政治解決作出貢獻。