黑海糧食協議獲延續兩個月　古特雷斯：給世界的喜訊

俄羅斯、土耳其、烏克蘭和聯合國周三（17日）證實，黑海糧食出口協議延續兩個月至今年7月18日，聯合國秘書長形容，這是「給世界的好消息」。

自俄烏戰爭爆發後，烏克蘭和俄羅斯經黑海的農產品出口都受到干擾，但在聯合國和土耳其斡旋下，俄烏於去年7月分別與土耳其和聯合國就恢復黑海港口農產品外運簽署了黑海糧食出口協議；但今年3月商談續簽事宜時，俄方只同意延長60天，協議將於本周四(18日）到期，黑海穀物走廊的船運也因而停滯不前。至周四，土耳其總統埃爾多安終在電視講話中宣布協議獲延續。

俄羅斯起初由於有關自身農產品出口的一系列要求尚未達到，而顯得未願延續協議。俄方曾表示，在支付、物流和保險的限制，對其食品和肥料出口構成了運輸障礙。俄羅斯駐聯合國代表納班濟亞（Vassily Nebenzia）周三表示，俄方延續協議是因為俄方仍期望有關問題將得以解決；俄外交部亦稱，延續協議為確保全球糧食安全提供了機會，但同時強調協議執行過程中的「偏斜」情況應「盡快修正」。

同日，烏克蘭副總理庫布拉科夫在社交媒體發文說，烏方對協議續簽表示歡迎，希望有關各方能共同努力確保協議的有效執行，同時表示絕不能允許俄羅斯破壞協議，俄方必須停止用糧食「作為武器和進行勒索」。他說自去年7月協議簽署以來，烏方通過黑海糧食走廊外運了3,040萬噸農產品，而自今年4月以來，該協議的執行受阻，目前在土耳其海域有近70艘烏方運糧船等待過檢。