哈利夫婦聲稱被狗仔隊追車　接載的士司機說「不覺得」

已移居美國的英國哈利王子與妻子梅根周三（17日）透過發言人稱，他們周二（16日）在美國紐約乘的士時遭6輛狗仔隊汽車追逐，事件持續逾兩小時，多次差點撞車。美媒事後追訪接載他們的的士司機，他卻稱不覺得當時有出現追逐場面，而整個過程也只持續了10分鐘。

英國傳媒報道，哈利夫婦在朋友的家下塌，他們因為保安理由，不想直接回去那裏，所以截了一輛的士，兩人和哈利的岳母以及一名保安人員上了車。該的的士司機辛格（Sukhcharn Singh）在接受美媒採訪時憶述，自己在晚上約11時從曼哈頓警察局外接載了哈利夫婦一行4人，整段車程約為10分鐘，而他不會把當時的情況形容是一場「追逐」。他說：「我從來沒有覺得自己身處危險之中。這不像電影中的汽車追逐。他們（乘客們）很安靜，看起來很害怕，但這是紐約，很安全。」

辛格又說，他們被兩輛汽車追蹤：「他們一直跟著我們，來到汽車旁邊。他們在我們停下來的時候拍照並拍影片。」辛格又稱，該名保安人員很擔心攝影師們的舉動，又認為哈利夫婦的行蹤過於暴露，不想讓他們的位置被公開，所以叫辛格返回警察局，然後哈利等人就回到了自己的安全車輛上。