意北部暴雨成災9死　一級方程式大賽取消

意大利北部艾米利亞羅馬涅大區暴雨成災，引發洪水和山泥傾瀉，官員周三（17日）表示，雨災已造成9人死亡，數以萬計居民要疏散。而原定下周日（21日）在伊莫拉舉行的一級方程式格蘭披治大賽取消。

民防部長穆蘇梅奇（Nello Musumeci）稱，災區部分地方在短短36小時內降雨量，就達到每年平均降雨量的一半，導致河流決堤，洪水湧入城鎮，淹沒數千英畝農田。艾米利亞羅馬涅大區主席博納奇尼（Stefano Bonaccini）形容，「正面臨可能前所未見過的災情」。以早期基督教遺址而聞名的亞得里亞海沿岸城市拉維納（Ravenna）嚴重受災，當地內政部稱，大約1.4萬人必須盡快從該市撤離。

當局指洪水侵襲了37個城鎮和社區，並發生了約120宗山泥傾瀉。博洛尼亞市附近至少有一座橋樑倒塌，一些道路被洪水沖毀，多條鐵路服務暫停。艾米利亞羅馬涅大區官員表示，雖然雨勢正減弱，但河流水位仍在上漲。穆蘇梅奇表示，他將要求內閣在下周二（23日）開會考慮救濟措施時，向受災地區撥款2,000萬歐元（約1.7億港元）。

這是該地區本月第2次遭惡劣天氣侵襲，5月初至少有兩人在暴風雨中喪生。氣象學家表示，連續幾個月的乾旱使土地干涸，降低了吸水能力，加劇了洪水造成的衝擊。