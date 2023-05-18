3名高超音速導彈科學家被指叛國　同僚憂寒蟬效應

俄羅斯3名從事高超音速導彈研發工作的科學家在過去一年先後因涉及叛國罪被捕，俄羅斯科學院西伯利亞分院理論與應用力學研究所的科學家周一（15日）發公開信表示憂慮，克里姆林宮發言人佩斯科夫周三（17日）稱留意到公開信，相關部門正處理事件，但此事牽涉非常嚴重的叛國指控。

被捕科學家是馬斯洛夫（Anatoly Maslov）、希普尤克（Alexander Shiplyuk）、茲維金采夫（Valery Zvegintsev），均任職於俄羅斯科學院西伯利亞分院理論與應用力學研究所。研究所的科學家在公開信指出，上述3人都是愛國者，是不會叛國的體面人士，他們在國際論壇發表的資料都經反覆檢查，確保沒有受限制內容，事件反映任何論文或報告都能引致叛國指控。

科學家們認為在這情況下，他們不只害怕同事的命運，亦不知如何繼續科研工作，事件對年輕科學家產生寒蟬效應，最優秀的學生都不願投身科研，對未來航天科技基礎至關重要的多個研究領域正在收縮，只因科學家害怕從事這類研究。