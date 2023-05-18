基辛格改口風　支持烏克蘭加入北約實現歐洲和平

美國前國務卿基辛格對烏克蘭加入北約的看法出現轉變，認為如果烏克蘭無法成為北約成員國，歐洲就不能實現和平。他認為，烏克蘭加入北約符合俄烏雙方利益，同時能確保烏克蘭日後不會尋求以軍事途徑解決領土爭議，他批評中方插手令圍繞戰爭的外交工作變得複雜。

基辛格去年秋天曾表示，把烏克蘭納入北約不是明智的美國政策。他將於本月27日迎來100歲生日，周三（17日）接受英國新聞周報《經濟學人》訪問，指為了歐洲安全最好讓烏克蘭加入北約。他透露，改變看法的原因有兩個，其中一個是俄羅斯不再是過往的傳統威脅；另一個是烏克蘭已武裝到一定程度，成為歐洲武裝最精良及最現代化國家。俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫斥基辛格想法全錯誤，只會導致俄羅斯與北約直接對抗，同時烏克蘭民族主義政權不會放棄收復失地的企圖。

中國外交部發言人汪文斌周四（18日）表示，中方認為烏克蘭不應該成為大國對抗的前沿。在歐洲安全問題上，中方立場一貫明確，地區安全不能以強化甚至擴張軍事集團來保障一國的安全，不能以損害他國安全為代價。中方希望各方堅持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，在尊重彼此合理安全關切基礎上，通過對話協商構建起均衡、有效、可持續的安全架構，實現歐洲的和平與長治久安。