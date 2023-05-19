G7峰會前拜登岸田會談　同意美日加強安全經濟及地區合作

七大工業國集團（G7）領導人峰會周五（19日）一連三日在日本廣島召開，會議舉行前夕，美國總統拜登周四（18日）與日本首相岸田文雄舉行雙邊會談。會後白宮發表聲明，指雙方同意推進安全、經濟和地區問題上合作，承諾繼續深化雙邊關係，推進對自由開放印太地區的共同願景。

聲明亦提到，兩國領導人重申決心繼續支持烏克蘭抵抗俄羅斯的入侵，並承諾密切應對地區安全挑戰，包括北韓核導計劃及中國違反國際法的脅迫行為，強調反對任何以武力改變現狀的企圖，重申維護台海和平穩定的決心。

岸田文雄同日亦分別與到訪的意大利總理梅洛尼，以及英國首相辛偉誠會談。岸田與梅洛尼確認兩國將合作維持國際秩序，並就繼續支援烏克蘭，以及對制裁俄羅斯的必要性交換意見； 岸田與辛偉誠則商討兩國加強防務、貿易和科學技術等方面的問題。

外媒報道稱，G7成員國愈來愈擔心中國的經濟脅迫政策和敏感技術方面的進展，但有成員國官員私下表示，要解決這些問題不容易，特別是西方高度依賴中國這個世界第二大經濟體；德法兩國尤其熱衷於去風險化，而非與中國斷絕關係。法國總統馬克龍的顧問在峰會前表示，今次G7峰會不是反華峰會，希望向中方傳達他們準備在共同協商之下合作的積極信息。