【東方日報世界視線】西方支持烏反攻　看誰無力耗下去

烏克蘭大反攻在即，成為俄烏戰爭現時的關注焦點。已有西方軍事分析專家認為，若果烏克蘭政府全力以赴，這次戰役的規模、人命傷亡及戰場破壞，隨時會超過納粹德國與俄羅斯不少大規模戰役。

俄烏雙方不少籌備工作，都顯示戰雲密布。烏克蘭已開始應用英國剛提供、射程較遠的「暴風影」導彈，襲擊俄軍在頓巴斯的武器庫及軍事據點。此外，烏軍還攻擊巴赫木特兩翼地區及支援市內仍然頑抗的烏軍，但由於在這些地區沒有出現德國豹2及英國挑戰者重型坦克等新武器，說明這並不是烏克蘭反攻的重心。西方軍事專家相信進攻會在烏克蘭南部，其軍事目標會是力爭深入奪回馬里烏波爾地區，可藉此切斷克里米亞的水源及與俄羅斯的陸地聯繫，並可進一步威脅收回克里米亞。

俄羅斯當然完全認清烏克蘭這個宏大的戰略目標，也早已在烏國南部構築多條連綿防線，包括地堡、戰壕及反坦克壕溝。而俄羅斯更用高超音速及巡弋導彈襲擊烏克蘭的軍火庫、能源庫和軍事據點，最大的打擊及影響是摧毀了赫梅利尼茨基及捷爾諾波爾的兩個軍火庫，據稱兩處均儲藏了英國提供的貧鈾彈，大爆炸形成巨大蘑菇雲擴散大量輻射，不單止清理困難，更會造成長時間對環境及人民的巨大核污染禍害，說明英國政府提供及烏克蘭政府接受聯合國禁止使用的武器，是未見其利、先見其弊的愚蠢行為。

今次烏克蘭計劃的大反攻，看來是潑水難收，主要是5月初美國國務卿布林肯宣布，根據拜登總統的授權，再批准為烏克蘭提供價值3億美元的第37批美國武器和裝備。而5月13日德國政府批准提供27億歐元的軍事援助，主要是防空及攻擊性重武器，全部是為烏克蘭反攻作準備。

今次西方積極推動烏克蘭反攻，最重要的原因是西方政經外交界承認，制裁俄羅斯的經濟手段失敗，不單止制裁無法令俄羅斯經濟崩潰，使普京求和，更無法推倒普京政府，剩下的選項是「期待經濟制裁可找到更有效方式以長遠達致成果」，也即是同時要拖延戰爭，繼續損耗俄羅斯，使其無力維持下去。當然，西方政府也明白，有可能更快耗不下去的是烏克蘭。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻