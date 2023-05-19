澤連斯基：烏軍進攻旅正做戰鬥準備

外界預期烏克蘭春季反攻已進入最後準備階段，總統澤連斯基周四（18日）與高級指揮官開會表示，烏軍的進攻旅正在做戰鬥準備，但他沒有說明詳情。不過，有美國高級官員向美媒表示，烏軍的整備行動在上周已開始，但烏克蘭尚未明確表示已正式開始反攻。

烏克蘭最近幾天在前線取得了可觀進展之際，副防長馬利亞爾周四表示，烏軍當日在東部重鎮巴赫木特以及周邊，擊退俄軍一整天的攻勢，烏軍還分別在巴赫木特的北部和南部，挺進了500米及1公里，同時為「某些計劃好的行動」爭取時間。外界認為，烏軍在巴赫木特周邊的捷告可能這有助把俄羅斯傭兵瓦格納集團困在城內。但瓦格納集團領導人普里高津周四也稱，其部隊也在該鎮挺進多達400米，並認為烏克蘭守住巴赫木1特很可能是反攻計劃的一環。

另一方面，俄軍周四（18日）凌晨再發動新一輪導彈攻擊，向烏克蘭多處發射30枚巡航導彈；烏軍聲稱擊落其中29枚，並擊落4架無人機，但空襲仍然造敖德薩和哈爾科夫各有1人死亡。

俄羅斯國防部則揚言，其部隊摧毀所有指定目標，包括烏軍大量武器和彈藥、外國武器裝備庫以及烏軍的儲備。