紫金礦業金礦遇襲　致2死14傷

內地礦業龍頭紫金礦業集團股份有限公司旗下公司位於哥倫比亞的金礦，於當地周三（17日）遭遇恐怖襲擊，爆炸導致2人死亡、14人受傷。紫金礦業周五（19日）發聲明，譴責暴徒所為。涉事金礦地下採掘工作短期內或受影響。

聲明表示，遭遇襲擊的是紫金礦業控股子公司大陸黃金有限公司哥倫比亞分公司旗下的武里蒂卡金礦。事件中死者為大陸黃金外協安保公司和勞務公司人員，傷者則包括4名哥倫比亞警察，死傷者均無中方人員。初步調查顯示，襲擊事件為當地非法採礦組織所為。事發後，大陸黃金立即啟動突發事件應急預案，緊急組織井下救援，全力救治傷者，做好善後工作。哥倫比亞政府亦同步召開政府安全會議，表示將嚴懲襲擊者。

聲明指出，這次襲擊是對國際礦業行業的嚴重犯罪行為，該公司深感震驚、憤怒，強烈譴責暴徒的惡劣行徑，同時向遇難者深表悲痛和哀悼，同時對死傷者家屬深切慰問。紫金礦業將積極協同哥倫比亞警方開展調查，希望盡快將襲擊事件的實施者、組織者、資助者繩之於法。紫金礦業同時呼籲哥倫比亞當局加強打擊非法採礦相關暴力行為，切實保護在哥投資企業的合法權益及人身安全。