G7翌日議題聚焦經濟安全　針對中國經濟脅迫

日本廣島舉行的七大工業國集團（G7）峰會周六（20日）踏入第二日，各成員國將集中討論經濟安全問題，並計劃宣布針對中國經濟脅迫的措施。中國外交部日前曾批評G7針對中國經濟脅迫的措詞，指摘是美國煽動脅迫性外交。

英國首相辛偉誠將在會上指出，中國利用經濟措施脅迫澳洲及立陶宛等國，預計會提出設立聯合平台，以解決使用強制經濟措施干涉其他國家主權事務的問題。辛偉誠會前表示，各國應留意目前面臨日益嚴峻的挑戰，中國正展開一場戰略經濟競賽。有美國官員透露，G7成員國將提出一套共同工具解決共同問題，針對中國及其他國家。另有參與G7峰會的官員稱，共同工具將用於非常具體領域，如國家安全及涉及世界貿易組織問題。

G7領袖峰會周五（19日）晚上舉行，討論裁減核武議題及發表聯合文件，指摘中國核武發展欠缺透明，強調絕不容許俄羅斯使用核武及作出威嚇，促請北韓克制核試及試射彈道導彈。會上亦討論印度太平洋局勢，確認台灣海峽和平穩定的重要，一致同意把共同憂慮直接傳達予中國，要求中國做出負責任的行動。G7領袖同意在國際議題與中國合作，認為透過對話建立建設及穩定的關係很重要。