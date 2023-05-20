G7擬共同應對中國經濟脅迫　華批無理打壓

七國集團峰會正在日本廣島召開，有報道指議題涉華，將宣布共同應對中國經濟脅迫。中國駐英國大使館周五（19日）表示嚴重關切。G7近日在涉台、涉港、涉疆、涉藏等問題上粗暴干涉中國內政，在東海、南海問題上挑撥地區國家關係、製造陣營對抗；G7一些成員無視市場經濟和公平競爭原則，無理打壓中國企業。中方對此強烈不滿和堅決反對，對於任何損害中方利益的言行，都將作出堅決有力回擊。

大使館發言人重申，世界上只有一個中國，當前台海和平的最大威脅是「台獨」分裂行徑和外部勢力對其縱容支持，要真正維護台海和平，必須明確反對和制止任何「台獨」行徑，不得利用G7峰會等場合為「台獨」分裂勢力撐腰打氣。同時，香港、新疆、西藏事務純屬中國內政，任何外國無權干涉。

發言人指出，「經濟脅迫」這頂帽子毫無疑問是美國最配戴，美國一再泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，對別國企業採取歧視性和不公平做法，嚴重違反市場經濟和公平競爭原則。中國自身就是美國經濟脅迫的受害者，一貫堅決反對其他國家搞經濟脅迫，反對脫鉤斷鍊。美國應立即停止以國家安全為名行打壓、遏制他國之實，停止濫施單邊霸凌行徑，停止脅迫盟友搞排他性小圈子，停止擾亂全球產業鏈供應鏈安全穩定，停止將世界分裂成兩大市場、兩套體系。