FBI涉利用監控計劃漏洞　查示威暴亂

美國國會山莊暴亂是當年近年最嚴重事件之一。（中新社圖片）

美國傳媒周五（19日）引述一份剛解密判決書報道，多名聯邦調查局（FBI）人員調查2020年反種族主義示威及2021年國會山莊暴亂時，一度利用監控計劃漏洞向多間國內企業查詢多名國民資料。經FBI改善相關守則後，相關查詢數字終於大幅下降。

根據《海外情報監察法》（FISA）702條款，它允許情報部門及執法人員在某些情況下，透過國民姓名等，從國內企業截獲通信數據庫相關資料。《紐約時報》報道，FBI在調查2020年反種族主義示威及2021年國會山莊暴亂時，一再未有遵守相關限制，結果導致法院介入審查。

例如，一名FBI人員使用「約於2020年5月30日至6月18日與動亂及抗議有關」識別碼搜查133名被捕人士資料存儲庫，從而確定他們是否與任何反恐訊息有關。一名FBI高層受訪時承認，旗下人員處理上述事件時誤解準則，已要求涉事人員接受額外培訓。

報道續指，自法院介入審查後，FBI已作出改善，包括更改搜查系統，以及當展開大規模查詢時須取得高層批准等。資料顯示，FBI去年僅對國民展開逾11.9萬次查詢，遠低於2021年近300萬次。