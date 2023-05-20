美多次改變立場　向烏提供抗俄武器

美國是烏克蘭主要軍事援助國，但在提供武器的類別方面劃下「紅線」表明不會提供。面對烏方持續公開索求及盟友率先援助的壓力，美方多次主動越過這些「紅線」；外界關注美國下一步會否轉軚，提供短程地對地彈道導彈。

烏克蘭在俄羅斯入侵初期，已經提出心水武器援助清單，施壓歐美國家提供。根據白宮國家安全顧問沙利文周六（20日）的說法，美方判斷提供何種武器時，是考慮烏方當下最迫切的需求。舉例說在戰爭爆發初期，俄羅斯試圖一舉奪取基輔，美國因此重點向烏克蘭提供便攜式防空導彈及反坦克導彈，防止首都失守；戰爭下一階段主要聚焦在東部頓巴斯的地面戰，美方決定向烏方援助火炮及炮彈，反制俄方的優勢。

美國一直以避免挑釁俄羅斯使之乘機擴大衝突為由，拒絕向烏克蘭提供射程較遠的武器，但其後改變立場決定援助多管發射火箭系統及高機動火箭系統，令遠離前線的俄方後勤及指揮設施亦無法逃避戰火。俄羅斯去年秋季開始加強空襲烏克蘭後，美國改為提供射程不同的防空系統，包括一度被列為禁止援助的愛國者防空導彈。

另一個更明顯的例子是主戰坦克，烏克蘭去年底開始重點爭取歐美國家提供更先進的西方制式主戰坦克。面對美國拒絕援助的立場堅定不移，英國成為首個承諾提供主戰坦克的西方國家，加上德國表明必須「雙軌並行」同步援助，歐洲盟國的壓力最終促使美方再度轉軚，宣布援助M1A1主戰坦克，這令烏方的反攻行動如虎添翼。

在烏克蘭武器援助清單中，如今餘下美國陸軍戰術導彈系統未實現。隨着英國本月較早時證實已經提供暴風影巡航導彈並投入實戰，外界關注美方會否再次越過「紅線」，提供該款射程300公里的地對地彈道導彈，進一步擴大烏克蘭的打擊範圍。