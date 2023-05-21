中國駐日使館批G7涉華聲明　向日方提出嚴正交涉

七大工業國集團（G7）在日本廣島召開峰會，中國駐日大使館上周六（20日）發文批評，G7在聯合聲明中操弄涉華議題，推出影射中國的所謂經濟安全文件，在一系列問題上粗暴干涉中國內政，執意對華施壓，中方對此強烈不滿、堅決反對，已向日方提出嚴正交涉。

使館文章指出，以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則，才是各國應該遵守的國際規則；以《波茨坦公告》《開羅宣言》等法律文件為基礎的戰後秩序，才是各國公認的國際秩序。中方批評G7所謂規則和秩序，不過是一己私利的幫規、冷戰零和的殘餘，G7藉多邊機制構築對華小圈子，大開歷史倒車，必定歸於失敗。

至於涉台議題，中方指台灣是中國的台灣，台灣問題是中國核心利益中的核心。當前台海和平的最大威脅是「台獨」分裂行徑和外部勢力干涉，中方堅決反對任何將台灣問題國際化的企圖。文章又指香港、新疆、西藏等事務純屬中國內政，G7以所謂「民主」、「人權」之名、行對華遏制之實的政治圖謀不會得逞。

中方又指，G7峰會炒作共同應對經濟脅迫，但實際上搞經濟脅迫的正是美國自己，美國慣於操弄經濟安全概念，迄今濫施制裁損及全球近一半人口，甚至日本等G7成員也難以幸免。美國應立即停止「脫鉤斷鏈」的霸淩行徑，否則將對世界經濟貽害無窮。