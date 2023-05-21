北約演練防空反導　射彈截擊空中目標

以美國為首的13個北約盟國及合作夥伴正在歐洲高北地區及北大西洋，舉行兩年一度、代號「無畏之盾」（Formidable Shield）的聯合整合空中及導彈防禦演習，出動逾20艘軍艦、35架軍機、8個地面部隊合共約4,000人參與。

演習本月8日至26日舉行，多艘軍艦展開實彈射擊，荷蘭皇家海軍護衞艦特龍普號本月17日發射一枚標準2型防空導彈，迎擊一個亞音速飛行目標，同時與英國皇家空軍颱風戰機及法國海軍E2C空中預警機合作，對一個彈道導彈目標實施追蹤及收集數據；這是北約盟國首次對從歐洲或英國發射的彈道導彈目標實施航空追蹤。此外，美國海軍神盾驅逐艦波特號本月20日發射一枚標準2型Block IIIA防空導彈。

北約盟國及合作夥伴部隊在演習期間參與實彈射擊活動，利用多艘軍艦、地面部隊、空中部隊對付亞音速、超音速、彈道空中目標，並測試第4代與第5代戰機的能力，包括多個北約盟國裝備、屬於第5代的F35隱形戰機。其他登場的武器還有在烏克蘭戰場使用的國家先進地對空導彈系統（NASAMS）與高機動火箭系統（HIMARS）。