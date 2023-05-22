德韓領袖會晤　商討深化合作

南韓總統尹錫悅周日（21日）在南韓首爾的總統府跟德國總理紹爾茨舉行首腦會談，共商安全、經濟合作大計。尹錫悅表示，在戰爭、能源安全、供應鏈波動、威權挑戰民主的複合性危機面前，共享自由價值的國家之間的團結合作尤為重要。

尹錫悅表示，今年是韓德兩國開始交流140周年和南韓對德勞務輸出60周年，因此紹爾茨此訪的歷史意義更顯深遠。兩國在悠久的交流歷史中，從官方、經貿、社會、文化等方方面不斷發展互信合作夥伴關係；雖然飽受戰爭和分裂之苦，兩國仍然各自締造萊茵河奇迹和漢江奇迹，取得了舉世矚目的經濟發展成就。

尹錫悅還表示，南韓政府在打造全球中樞國家的過程中，將與德國和衷共濟，呼應紹爾茨提出的俄烏戰事前後時代轉折的理念，南韓願與德國深化面向未來的互惠合作，為歐亞的和平繁榮而加強團結。

紹爾茨表示，兩國經貿關係日趨密切，人員往來也日益緊密，不少南韓人來到德國，特別是在派往德國的南韓護士們使德國的經濟增長成為可能。他堅信兩國關係將不斷向前發展。他表示到訪了兩韓非軍事區，親眼目睹和平安全受到威脅的嚴峻形勢，兩國應當基於民族分裂的歷史際遇，進一步發展德韓關係。