台兵推兩岸開戰　美逾70人觀戰創新高

台媒周日（21日）報道，台軍漢光39號電腦兵推上周五（19日）結束，獲美方70多人到場觀摩。模擬結果顯示，台軍在濱海對抗一役未能阻絕解放軍登陸，即使在台島作戰，雙方也錄得極大戰損。

根據過往慣例，美軍觀摩團除派出退役上將，今年新增美印太司令部軍官團，以及美軍在台教官，人數多達70多位，創歷年新高。台國防部長邱國正要求參謀總長梅家樹在電腦兵推中，以現有兵力與武器裝備迎戰解放軍兩個航艦戰鬥群，藉此計算出台軍現有兵力到底能夠造成對方多少戰損。

至於此次兵推仍依「拒敵彼岸、擊敵海上、毀敵灘岸、殲敵陣地內」防衞作戰構想，其中空軍部分重點放在「精進戰力保存」方面，海軍則是着重「濱海打擊能力」，而陸軍則以「國土防衞作戰效能」及東部地區反制航艦戰鬥群聯合打擊為重心。

報道指，在濱海打擊能力對抗中，攻擊一方選擇北部與南部地區同時登陸作戰，由於台海軍現有反艦導彈數量不足，加上船艇數量有限，解放軍兩棲登陸部隊最終成功登陸。

台島防衞作戰方面，雙方戰損巨大。至於反制台北斬首作戰上，台軍成功依靠雙聯裝刺針導彈（DMS）及復仇者防空系統等，造成攻擊一方損失相當慘重。