烏認失去巴赫木特有效控制　組織戰術包圍

俄羅斯上周六（20日）宣稱解放烏克蘭東部戰略重鎮巴赫木特，烏克蘭軍方周日（22日）交代最新戰況時承認失去對巴赫木特的有效控制，但強調部隊仍在該市外圍推進，接近戰術包圍當地。

烏克蘭陸軍司令西爾斯基（Oleksandr Syrskyi）表示，已到巴赫木特前線視察，烏軍仍然控制巴赫木特的「微不足道」部分，並持續在市郊地區推進。烏克蘭副防長馬利亞爾（Hanna Maliar）指，烏軍半包圍巴赫木特，提供殲滅敵人的機會，敵人只能在他們控制的地區防守，烏軍仍然守住市內的工業和基建設施，並奪得部分制高點。

在過去24小時，俄軍對巴赫木特的攻勢未減，包括發動空襲。俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團始創人普里高津周日再稱，瓦格納已拿下所有承諾奪取的土地，將於周四（25日）向俄羅斯正規軍移交據點，並撤出衝突區。烏克蘭第3獨立突擊旅指揮官比萊特斯基（Andriy Biletsky）在通訊程式Telegram指，俄軍不是部分專家聲稱般愚蠢和悲慘，他們固執和殘酷，烏軍上周與有「風暴Z」之稱的俄羅斯第72旅對戰，烏軍在對戰中慘勝，逾50名俄軍死亡，烏軍繳獲大批裝備、武器和俘虜。俄羅斯第72旅是模仿瓦格納部隊，由釋囚組成，接受俄羅斯國防部指揮。