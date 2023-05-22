台女留學生紐約遇襲　控訴台駐處僅供律師電話

台灣一名在美國留學的女學生在網上控訴，日前從紐約公共圖書館的廁所出來後，遭一名非裔女子突然揍了右腦勺一拳，頭部直接撞上牆角血流不止。但她聯繫台灣的「旅外國人急難救助電話」，只得到一位律師的電話，讓她對台外交部領事事務局感到相當失望。台外長吳釗燮周一（22日）表示，該案進入法律訴訟程序，因此推薦與代表處有合作默契的律師。

女留學生上周六（20日）在匿名交流平台發文指，自己上周三（17日）在紐約圖書館被一名陌生女性「無差別攻擊」，頭部受到嚴重撞擊當場流血，由救護車送到急症室。她的朋友則立刻請公共圖書館的保安幫忙，但現場5名保安疑想包庇施襲女子，讓她直接離開圖書館。女留學生表示，雖然自己目前已無大礙，但這種心理陰影是一輩子的，也感受到保安的種族歧視。她其後聯繫「旅外國人急難救助電話」，尋求協助控告紐約圖書館或索償，卻只得到移民律師的電話。

吳釗燮周一上午前往立法院外交及國防委員會備詢前受訪指，外交部有去了解事件，該案進入法律訴訟程序，故推薦與代表處有合作默契的律師。外交部補充說明，經查台駐紐約辦事處上周五（19日）接獲當事人撥打該處急難救助電話，駐處已第一時間表達慰問，也迅速了解事件經過及當事人需要協助之處。由於當事件決定告圖書館，駐處故提供合作律師及紐約亞裔律師協會等聯絡資訊，如後續有需要願提供必要協助，並與當地執法單位保持密切聯繫。