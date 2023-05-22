烏空軍：蘇製戰機有局限　F16是取勝關鍵

美國總統拜登日前改變立場，支持向烏克蘭提供F16戰機及培訓烏軍機師。烏克蘭空軍發言人伊納特上周六（20日）受訪稱，F16將是俄烏戰爭中的局勢改變者，有了它將贏得戰爭。他承認，烏克蘭現役蘇製戰機無法有效對抗俄羅斯無人機和巡航導彈。

伊納特表示，從西方獲得的防空系統不足以保護烏克蘭所有領土免受俄羅斯空襲。他指烏克蘭領土廣袤及國境線漫長，並把烏克蘭與白羅斯邊界、黑海沿岸，以及與摩爾多瓦分離地區德涅斯特河沿岸邊界當作前線一部分，因此前線長達2,500公里，如此廣闊地域不可能以防空系統覆蓋。F16將成為防空系統一部分，並用於地面防空系統未能覆蓋的地區。伊納特強調，烏克蘭計劃在進攻行動中使用F16，將令西方國家援助的高速反輻射導彈、聯合直接攻擊彈藥效能顯著提升。烏克蘭還將使用F16打擊俄軍指揮中心及後勤網絡，以迅速收復失地。

俄羅斯駐美國大使安東洛夫認為，向烏克蘭移交F16會令人懷疑北約介入衝突，批評美國令其他七國集團國家完全服從華府政策，以實現令俄羅斯遭遇戰略失敗的目標。他稱烏克蘭缺乏F16運作所需基礎設施，亦沒有足夠數量機師與維修人員。他質疑F16會否由外籍志願機師駕駛，從北約國家機場起飛，警告倘烏克蘭攻擊克里米亞會視作襲擊俄羅斯。