台交通部長訪美　獲贈密歇根州議會友台決議

台媒周一（22日）報道，台灣交通部長王國材上周到美國密歇根州底特律參加亞太經合組織（APEC）第11次運輸部長會議，與各國代表互動。他其後受邀參加台美商業論壇，見證雙方產業、官員及學校代表分別簽署3項合作備忘錄。

王國材於上周一至三（15至17日）在底特律參加APEC第11次運輸部長會議，拓展與APEC成員政策、技術與產業合作發展契機。他上周四（18日）參加台駐芝加哥辦事處與美台商業協會合辦的商業論壇，探討如何以創新、永續及移動實現APEC運輸部長會議目標，加強台灣在全球電動車與半導體供應鏈的利基。這是前1年3月駐處首次舉辦中西部台美商業論壇以來的第10場活動。

王國材在會上見證台灣華德動能與美國電動車廠Optimal EV、台駐芝加哥辦事處與密歇根州經濟發展廳、成功大學與密歇根州立大學簽署合作備忘錄，以利雙方從企業連結、政策方向及人才培育着手，落實APEC運輸部長會議的低碳運輸、強化供應鏈韌性及科技創新目標。此外，密歇根州參議員倫斯塔德和州眾議員科爾曼將近日通過的友台決議裱框致贈王國材，歡迎台灣代表團到訪。