俄射導彈配無人機　炸烏5地3死14傷

俄羅斯周一（22日）凌晨再度大規模空襲烏克蘭，發射16枚不同型號導彈及出動20架自殺式無人機，造成烏克蘭5個地區合共3人死亡及14人受傷。英國最新情報指出，俄方為了改善長程導彈的打擊準確度，出動無人機協助定位目標。

俄羅斯圖95MS轟炸機在裏海上空發射4枚Kh101/Kh555巡航導彈，圖22M3轟炸機從亞速海與庫爾斯克州方向發射5枚Kh22長程反艦導彈；兩枚伊斯坎德爾M地對地彈道導彈從克里半亞半島發射，5枚S300防空導彈從扎波羅熱州發射；伊朗製見證者136/131自殺式無人機同日從南北兩個方向攻擊烏克蘭。烏克蘭空軍宣稱擊落所有巡航導彈及自殺式無人機，又指俄羅斯一架蘇35戰機周日（21日）深夜墜毀。

英國國防部周日及周一發表俄烏戰爭最新情報，指俄羅斯本月初開始恢復對烏克蘭的長程導彈深入攻擊，相信用於削弱烏方防空能力；同時愈來愈頻繁使用無武裝的監視無人機參與有關行動，取得更實時的戰鬥損傷評估及改善目標定位循環。俄羅斯很可能組建一個在烏克蘭境內行動的全新精銳攻擊航空群，相信由至少一個蘇24攻擊機及蘇34戰鬥轟炸機中隊與一個攻擊直升機中隊組成。