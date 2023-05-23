雅萬高鐵開始聯調聯試　為全線開通運營奠定基礎

印尼當地時間周一（22日）下午起，雅萬高鐵開始聯調聯試，標誌雅萬高鐵建設取得新的重大進展，為全線開通運營奠定了堅實基礎。

據指，聯調聯試是為確保動車組列車安全平穩運行，在高速鐵路開通前進行的嚴格試驗檢測和設備調整優化。通過在新建高速鐵路開行綜合檢測列車進行動態檢測的方式，對軌道、供電、接觸網、通訊、信號、預警監測等系統性能進行檢測驗證，使各系統和整體系統性能達到設計要求，滿足開通運營需要。

雅萬高鐵聯調聯試工作由中國國家鐵路集團有限公司所屬中國鐵路國際有限公司牽頭，組織中國鐵路北京局集團有限公司、中國鐵道科學研究院集團公司及中印尼兩國設計、施工、監理、運維等單位共同參與，對工程質量和聯調聯試必需條件進行檢查、驗收和確認。

雅萬高鐵2018年6月9日正式開工建設以來，在中印尼兩國元首親自推動下，經過中印尼鐵路建設者的共同努力，工程建設進展順利。目前，雅萬高鐵路基、橋涵、隧道等土建工程全部完成，軌道、四電工程基本完成，運營準備工作有序開展。聯調聯試結束後，還要進行運行試驗和安全評估，以上環節完成後將開通運營。

雅萬高鐵連接印尼首都雅加達和旅遊名城萬隆，全長142.3公里，最高運營時速350公里，是中國高鐵首次全系統、全要素、全產業鏈在海外建設項目，全線採用中國技術、中國標準。項目建成後，雅加達到萬隆的旅行時間將由現在的3個多小時縮短至40分鐘，將極大改善當地交通狀況、帶動沿線經濟社會發展，對深化中印尼兩國務實合作，具有十分重要的意義。